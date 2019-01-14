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Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал возможный переход полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "Челси".

"С одной стороны, Паредес — ключевая фигура в системе "Зенита". Без него вести игру тяжело. С другой — мы прекрасно знаем минусы этого футболиста. В отборе не силен, получает карточки на ровном месте. Но если Паредес уйдет, ему надо подобрать равноценную замену. Сделать это непросто.

Потянет ли Паредес в "Челси"? Не факт. В "Роме" он довольствовался ролью запасного. А в "Челси" пробиться в основу еще труднее", — приводит слова Радимова "Спорт-экспресс".

В сезоне-2018/19 Паредес провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, забив при этом 4 гола и отдав 4 результативные передачи.
Теги: Радимов Зенит Челси Паредес
Сегодня, 13:20
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#8  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:54)
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online

Цитата: SPV
тем более в Челси да еще и за 30 лямов,

Но вот как раз Челси и не удивляет. Тем более, у этого клуба не ограниченный беспроцентный кредит от российского государства.
P.S. Посмотри новость чуть выше: Ригони вновь горит желанием играть за Зенит. И Россия оказалась Европой, что совсем неожиданно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#7  Romella  Красноярск (Сегодня, 14:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
какой ему челси..вуверхлептон.. grinning
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 14:35)
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online

Цитата: Freddy
А нам то что бояться?Или для тебя секрет что латиносы не горят желанием играть за зенит?

Зато негры прямо светятся от щастья в спартаке. Паредес качественный игрок даже без желания не может опустится ниже своей планки, достаточно высокой. Челси не Мухосранск ведь, да? За плохой товар не положат 40 лямов. пускай 30 . но тут им облом. вернутся к вопросу летом. а пока он в Зените.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 14:25)
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Цитата: yuri
Страшно стало ?Ваши влажные мечты об ослаблении Зенита не пройдут. Хотя помечтайте, конечно. Мечты сбываются, но не у вас.

А нам то что бояться?Или для тебя секрет что латиносы не горят желанием играть за зенит?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 14:03)
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online

Цитата: Freddy
Если зенит будет до конца вставлять палки в колеса Паредасту и завышать цену на игрока,то получит очередного немотивированного латиноса


Страшно стало ?Ваши влажные мечты об ослаблении Зенита не пройдут. Хотя помечтайте, конечно. Мечты сбываются, но не у вас.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 14:01)
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Если зенит будет до конца вставлять палки в колеса Паредасту и завышать цену на игрока,то получит очередного немотивированного латиноса,а если продадут можно весь Ростов с Рубином купить)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Получится, классный футболист, а раз"епайство возраста когда-то всё равно проходит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  SPV  Bryansk (Сегодня, 13:30)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никуда он не перейдет, не надо фантазировать, тем более в Челси да еще и за 30 лямов, смешно blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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