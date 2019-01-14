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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната
Вице-президент и спортивный директор "Фулхэма" Тони Хан ответил на комментарий болельщика в соцсетях.
После матча 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:2) Хан в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал всех не сдаваться. Однако один из фанатов "Фулхэма" по имени Сэм Пимм в ответ на пост Хана призвал бизнесмена покинуть клуб.
"Никогда. Я буду в этом клубе до самой смерти. Иди к черту!", - ответил Хан.
Твиттер "Фулхэма"
После матча 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:2) Хан в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал всех не сдаваться. Однако один из фанатов "Фулхэма" по имени Сэм Пимм в ответ на пост Хана призвал бизнесмена покинуть клуб.
"Никогда. Я буду в этом клубе до самой смерти. Иди к черту!", - ответил Хан.
Твиттер "Фулхэма"
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