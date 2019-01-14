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"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната

Вице-президент и спортивный директор "Фулхэма" Тони Хан ответил на комментарий болельщика в соцсетях.

После матча 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:2) Хан в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал всех не сдаваться. Однако один из фанатов "Фулхэма" по имени Сэм Пимм в ответ на пост Хана призвал бизнесмена покинуть клуб.

"Никогда. Я буду в этом клубе до самой смерти. Иди к черту!", - ответил Хан.

Твиттер "Фулхэма"
Теги: Фулхэм АПЛ
Сегодня, 15:49
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#1  Nichers   (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Разве Федун президент Фулхема?
Регистрация: 16.01.2010 [жалоба]
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