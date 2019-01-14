"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната

Вице-президент и спортивный директор "Фулхэма" Тони Хан ответил на комментарий болельщика в соцсетях.После матча 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:2) Хан в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал всех не сдаваться. Однако один из фанатов "Фулхэма" по имени Сэм Пимм в ответ на пост Хана призвал бизнесмена покинуть клуб."Никогда. Я буду в этом клубе до самой смерти. Иди к черту!", - ответил Хан.