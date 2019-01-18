"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке

- В ответ на это вы скажете: "Этот парень сумасшедший, ведь он выиграл 25 титулов, а называет одним из лучших достижений второе место". Дело здесь в том, что вы не знаете того, что происходило за кулисами.Одна из причин, по которой я согласился прийти сюда, [на телевидение], заключается в том, чтобы лучше понять футбол, понять, что происходит за кадром.- В футболе есть тренеры, которые дают результат постоянно. Речь идёт о Гвардиоле, Анчелотти. Очевидно, что я тоже вхожу в этот список тренеров, которые побеждали на протяжении всей карьеры.Где же молодые тренеры, оказывающие реальное влияние с точки зрения результатов? Где они?- В современном футболе существует проблема между игроком и тренером.Сейчас уже не то время, когда тренер может справляться со всем в одиночку.Клубу нужна структура, и эта структура должна защищать тренера.Не хочу сказать, что мое поколение идеальное, а новое – нет. В детстве, если бы отец попросил купить ему газету, я бы лишь спросил, могу ли я оставить себе сдачу. Если сейчас я попрошу сына сделать то же самое, он спросит: "Зачем? Если у тебя дела, ты можешь сходить за ней сам, как закончишь с этим".Поколение изменилось.- В Лиге чемпионов мы обыграли лучшую в мире команду на тот момент - "Барселону", а в финале обыграли "Баварию". Мы также взяли Серию А, набрав фантастическое количество очков, и стали обладателями кубка Италии.- Мы играли с "Базелем"[, за который тогда играл Салах,] и я влюбился в этого мальчика. Я купил его, убедил это сделать клуб. Но у нас на его позиции уже были великолепные игроки – Виллиан и Азар.Он потерялся в Лондоне, в новом мире. Мы хотели постепенно с ним работать, чтобы он становился лучше, но он желал играть каждую минуту и не хотел ждать. Он съездил в аренду в Италию, когда клуб решил продать Салаха, я был ни при чем. Я купил Салаха, а не продавал его.- Дрогба – очень преданный футболист, он и никогда не забывал, что я взял его из "Марселя" в АПЛ, где он стал иконой для фанатов "Челси". Он не ждал этого, потому что был уже не очень молод.