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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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12:15
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"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке
- В ответ на это вы скажете: "Этот парень сумасшедший, ведь он выиграл 25 титулов, а называет одним из лучших достижений второе место". Дело здесь в том, что вы не знаете того, что происходило за кулисами.
Одна из причин, по которой я согласился прийти сюда, [на телевидение], заключается в том, чтобы лучше понять футбол, понять, что происходит за кадром.
- В футболе есть тренеры, которые дают результат постоянно. Речь идёт о Гвардиоле, Анчелотти. Очевидно, что я тоже вхожу в этот список тренеров, которые побеждали на протяжении всей карьеры.
Где же молодые тренеры, оказывающие реальное влияние с точки зрения результатов? Где они?
- В современном футболе существует проблема между игроком и тренером.
Сейчас уже не то время, когда тренер может справляться со всем в одиночку.
Клубу нужна структура, и эта структура должна защищать тренера.
Не хочу сказать, что мое поколение идеальное, а новое – нет. В детстве, если бы отец попросил купить ему газету, я бы лишь спросил, могу ли я оставить себе сдачу. Если сейчас я попрошу сына сделать то же самое, он спросит: "Зачем? Если у тебя дела, ты можешь сходить за ней сам, как закончишь с этим".
Поколение изменилось.
- В Лиге чемпионов мы обыграли лучшую в мире команду на тот момент - "Барселону", а в финале обыграли "Баварию". Мы также взяли Серию А, набрав фантастическое количество очков, и стали обладателями кубка Италии.
- Мы играли с "Базелем"[, за который тогда играл Салах,] и я влюбился в этого мальчика. Я купил его, убедил это сделать клуб. Но у нас на его позиции уже были великолепные игроки – Виллиан и Азар.
Он потерялся в Лондоне, в новом мире. Мы хотели постепенно с ним работать, чтобы он становился лучше, но он желал играть каждую минуту и не хотел ждать. Он съездил в аренду в Италию, когда клуб решил продать Салаха, я был ни при чем. Я купил Салаха, а не продавал его.
- Дрогба – очень преданный футболист, он и никогда не забывал, что я взял его из "Марселя" в АПЛ, где он стал иконой для фанатов "Челси". Он не ждал этого, потому что был уже не очень молод.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: eurosport // REUTERS // MIKE HEWITT/GETTY // bluewin
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