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Игуаин в "Челси". Так будет лучше всем
Аргентинский нападающий переезжает из Милана в Лондон. Пока что - лишь до конца сезона. О том, почему это решение пойдет на пользу и Сарри, и самому футболисту
О проблемах "Челси" в нападении, из-за которых "синие" после резвого старта свалились в кризис, мы рассказывали. Уже даже не один раз.
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Сарри объяснял, что для их решения ему нужен игрок. Нападающий. Гонсало Игуаин - и никто другой. Он сразу определился с этой кандидатурой.
Тренеру, которому сейчас и так очень трудно, пришлось преодолевать сопротивление со стороны руководства. Грановская не хотел приобретать Игуаина: считала, что сделка будет невыгодной. Сарри злился из-за того, что деловые женщины мало понимают в футбольных идеях и смотрят на всё слишком рационально.
Но клуб пошёл Сарри навстречу - сделал то, что должен был сделать сразу. Изначально было понятно, что Сарри это идеолог. Это тренер, который хочет играть именно так, как ему кажется красиво и эффективно.
Даже хорошему пулеметчику нужно подвозить боезапас. Без патронов его умение не имеет значения. А лучшие пулеметчики сами знают, какая именно амуниция им нужна.
Сарри мучился с Азаром, из которого он пытался слепить форварда. Игуаин буксовал в «миланской» аренде. Их воссоединение – прекрасная возможность для обоих выйти на новый уровень.
Они уже работали вместе. В сезоне 2015-2016 оказались вместе в «Наполи». Сарри тогда серьёзно поговорил с нападающим. Объяснил, что без упорной ежедневной работы (а Игуаин очень ленив) и диеты (и он очень легко набирает вес) из аргентинца не получится одного из лучших нападающих в мире.
- Первая встреча с Сарри изменила меня. Передо мной был настоящий мужчина, который все говорит честно и прямо – в основном о твоих недостатках. Тебе может не нравиться то, что он сказал, но при этом понимаешь – он говорит для того, чтобы ты стал лучше. Не нужно много ума, чтобы понять: мой прогресс – заслуга Сарри, - рассказывал футболист.
Игуаина понесло – он забил 36 голов в 35 матчах серии А и побил рекорд Серии А.
Сыграть сегодня с «Тоттенхэмом» Гонсало, конечно, не сможет. Во-первых, у него есть проблемы с физической формой. Во-вторых, прошло слишком мало времени: нападающий ещё не влился в новую команду.
Ну и в-третьих, клуб не успел его заявить.
- Я скучаю по Игуаину, потому что он будет забивать до самой смерти. Он голевая машина, систематический и автоматический джекпот», – признавался Сарри. - Мне нравится Гонсало, он восхитительный человек и выдающийся игрок.
Игуаин – идеальный футболист для Сарри. Одно конкретное умение делает нападающего максимально подходящим для футбола, который ставит итальянский наставник, - поиск свободного пространства. Гонсало не быстр, не умеет хорошо бороться, зато у него получается обманывать защитников за мгновение до того, как мяч окажется у него в ногах.
Правда, для такого необходимы умные распасовщики: футболисты, способны понимать Игуаина. В этом плане проблем быть не должно – у «Челси» есть те же Азар и Виллиан.
Игуаин, конечно, не решит всех проблем Сарри в «Челси»: у «синих», например, накапливается всё больше непонимания между тренером и футболистами. Но в плане футбольных вопросов – по крайней мере, так всё выглядит на данный момент – «Челси» сделал большой шаг в решении возникших сложностей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: goal.com
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О проблемах "Челси" в нападении, из-за которых "синие" после резвого старта свалились в кризис, мы рассказывали. Уже даже не один раз.
Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это лондонцам?
Сарри объяснял, что для их решения ему нужен игрок. Нападающий. Гонсало Игуаин - и никто другой. Он сразу определился с этой кандидатурой.
Тренеру, которому сейчас и так очень трудно, пришлось преодолевать сопротивление со стороны руководства. Грановская не хотел приобретать Игуаина: считала, что сделка будет невыгодной. Сарри злился из-за того, что деловые женщины мало понимают в футбольных идеях и смотрят на всё слишком рационально.
Но клуб пошёл Сарри навстречу - сделал то, что должен был сделать сразу. Изначально было понятно, что Сарри это идеолог. Это тренер, который хочет играть именно так, как ему кажется красиво и эффективно.
Даже хорошему пулеметчику нужно подвозить боезапас. Без патронов его умение не имеет значения. А лучшие пулеметчики сами знают, какая именно амуниция им нужна.
Сарри мучился с Азаром, из которого он пытался слепить форварда. Игуаин буксовал в «миланской» аренде. Их воссоединение – прекрасная возможность для обоих выйти на новый уровень.
Они уже работали вместе. В сезоне 2015-2016 оказались вместе в «Наполи». Сарри тогда серьёзно поговорил с нападающим. Объяснил, что без упорной ежедневной работы (а Игуаин очень ленив) и диеты (и он очень легко набирает вес) из аргентинца не получится одного из лучших нападающих в мире.
- Первая встреча с Сарри изменила меня. Передо мной был настоящий мужчина, который все говорит честно и прямо – в основном о твоих недостатках. Тебе может не нравиться то, что он сказал, но при этом понимаешь – он говорит для того, чтобы ты стал лучше. Не нужно много ума, чтобы понять: мой прогресс – заслуга Сарри, - рассказывал футболист.
Игуаина понесло – он забил 36 голов в 35 матчах серии А и побил рекорд Серии А.
Сыграть сегодня с «Тоттенхэмом» Гонсало, конечно, не сможет. Во-первых, у него есть проблемы с физической формой. Во-вторых, прошло слишком мало времени: нападающий ещё не влился в новую команду.
Ну и в-третьих, клуб не успел его заявить.
- Я скучаю по Игуаину, потому что он будет забивать до самой смерти. Он голевая машина, систематический и автоматический джекпот», – признавался Сарри. - Мне нравится Гонсало, он восхитительный человек и выдающийся игрок.
Игуаин – идеальный футболист для Сарри. Одно конкретное умение делает нападающего максимально подходящим для футбола, который ставит итальянский наставник, - поиск свободного пространства. Гонсало не быстр, не умеет хорошо бороться, зато у него получается обманывать защитников за мгновение до того, как мяч окажется у него в ногах.
Правда, для такого необходимы умные распасовщики: футболисты, способны понимать Игуаина. В этом плане проблем быть не должно – у «Челси» есть те же Азар и Виллиан.
Игуаин, конечно, не решит всех проблем Сарри в «Челси»: у «синих», например, накапливается всё больше непонимания между тренером и футболистами. Но в плане футбольных вопросов – по крайней мере, так всё выглядит на данный момент – «Челси» сделал большой шаг в решении возникших сложностей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: goal.com
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