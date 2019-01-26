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Переход Джордана Лукаку в "Ньюкасл" сорвался

Защитник "Лацио" Джордан Лукаку до конца недели должен был перейти в "Ньюкасл" на правах аренды.

Однако сделка по переходу 24-летнего игрока в английский клуб была сорвана.

Согласно данным Sky Sports, Лукаку не смог пройти медосмотр.
Теги: Лацио Ньюкасл АПЛ Серия А Лукаку
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