Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|...
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|...
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
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Переход Джордана Лукаку в "Ньюкасл" сорвался
Защитник "Лацио" Джордан Лукаку до конца недели должен был перейти в "Ньюкасл" на правах аренды.
Однако сделка по переходу 24-летнего игрока в английский клуб была сорвана.
Согласно данным Sky Sports, Лукаку не смог пройти медосмотр.
Однако сделка по переходу 24-летнего игрока в английский клуб была сорвана.
Согласно данным Sky Sports, Лукаку не смог пройти медосмотр.
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