- Кокшаров улетел в Германию на операцию. Хотим пожелать ему здоровья!
Будем ждать доктора, смотреть на восстановление. Посмотрим, что скажут врачи, как будет проходить послеоперационный период. От этого уже будут зависеть сроки. Только после этого сможем говорить точно, - цитирует Кокшарова "Матч ТВ".
Напомним, что в 15 туре Российской Премьер-Лиги воронежский "Факел" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0. Форвард огнеопасных Александр Кокшаров получил повреждение в первом тайме и был заменен. У него диагностирован перелом средней трети большеберцовой кости. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах и записал в свой актив один забитый мяч.