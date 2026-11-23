- По результатам — неудовлетворительно, это точно. Недобор очков, упущенные победы и ничьи на последних минутах.
Поэтому есть, над чем работать. Здесь знак минус. Из плюсов — у нас собралась сплоченная команда. Все понимают, где находятся, и хотят исправить ситуацию. Вот и всё, - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
По итогам 15 сыгранных туров воронежский "Факел" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками в своем активе. В 15 туре чемпионата России воронежцы одержали выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:0, играя больше тайма в большинстве.
Напомним, что в ноябре команду возглавил экс-наставник махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев.