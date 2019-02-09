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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|15
|Ньюкасл
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Саутгемптон
|09.02.19
|Кардифф
|Кардифф
|22.02.19
|Уотфорд
|Сыгранные
|Кардифф
|2 - 002.02.19
|Борнмут
|Арсенал
|2 - 129.01.19
|Кардифф
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Начались подводные поиски пропавшего самолета с Салой
Комитет по расследованию летных происшествий (AAIB) в воскресенье начал подводные поиски пропавшего самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Специалисты AAIB на судне Geo Ocean III будут вести поиски три дня. Параллельно будет работать частное судно, которое продолжит поиски до тех пор, пока самолет не будет найден.
В середине января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.
Поиски велись три дня, после чего были прекращены в связи с невысоким шансом найти людей живыми. 30 января на берегу Сюртенвиля на северо-западе Франции были обнаружены части сидений, которые предположительно принадлежат пропавшему самолету.
Sport24
Специалисты AAIB на судне Geo Ocean III будут вести поиски три дня. Параллельно будет работать частное судно, которое продолжит поиски до тех пор, пока самолет не будет найден.
В середине января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.
Поиски велись три дня, после чего были прекращены в связи с невысоким шансом найти людей живыми. 30 января на берегу Сюртенвиля на северо-западе Франции были обнаружены части сидений, которые предположительно принадлежат пропавшему самолету.
Sport24
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