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Смородская: с Евсеевым "Локо" вылетит в Пердив, а Черчесов - хороший вариант

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о поиске нового главного тренера для "железнодорожников".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Смородской, с Евсеевым "Локомотив" вылетит из РПЛ, а Черчесов - это хороший вариант.

- Евсеев — это Первая лига, команда с ним точно вылетит и будет болтаться на самом дне.

Это не вариант. Черчесов — хороший вариант. Он хороший психолог и тренер. Вряд ли он будет слушать, что ему говорит Ротенберг, - цитирует Смородскую Metaratings.

В пятницу, 6 ноября, Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера - в 14 туре чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1.

Сообщалось, что руководство клуба рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера - на прошлой неделе он покинул грозненский "Ахмат". Отмечалось, что в список кандидатов входит и наставник махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев.

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