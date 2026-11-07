Смородская: с Евсеевым "Локо" вылетит в Пердив, а Черчесов - хороший вариант

- Евсеев — это Первая лига, команда с ним точно вылетит и будет болтаться на самом дне.
Это не вариант. Черчесов — хороший вариант. Он хороший психолог и тренер. Вряд ли он будет слушать, что ему говорит Ротенберг, - цитирует Смородскую Metaratings.
В пятницу, 6 ноября, Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера - в 14 туре чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1.
Сообщалось, что руководство клуба рассматривает Станислава Черчесова на пост главного тренера - на прошлой неделе он покинул грозненский "Ахмат". Отмечалось, что в список кандидатов входит и наставник махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев.