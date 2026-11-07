"Краснодар" - ЦСКА: где бесплатно смотреть трансляцию 14 тура РПЛ

Сегодня, 7 ноября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна бесплатно на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками, армейцы занимают третье место с 26 баллами в своем активе.