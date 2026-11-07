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Экс-президент "Локомотива": ЦСКА будет непросто, потому что "Краснодару" некуда отступать

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Наумова, ЦСКА будет непросто, потому что "Краснодар" играет на своем поле и ему некуда отступать.

- ЦСКА будет непросто, потому что "Краснодар" играет на своём поле, а там хорошая для "быков" атмосфера.
Во-вторых, "Краснодару" некуда отступать. Если они хотят бороться за трофеи, нужно не терять очки.

Они постараются обыграть ЦСКА, - цитирует Наумова "Чемпионат".

Сегодня, 7 ноября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками. Красно-синие занимают третье место с 26 баллами в своем активе. Отметим, что южане не могут одержать победу в РПЛ с конца августа.

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