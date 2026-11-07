Защитник "Рубина" ответил, что изменилось в команде при Кузьмине

- Думаю, что это заслуга всей команды и всего клуба.
Мы сделали самое главное — сплотились, начали понимать друг друга, получаем удовольствие от футбола и играем в прекрасную игру, - сказал Лобов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что 24 октября Франк Артига покинул пост главного тренера "Рубина" - временно исполняющим обязанности был назначен Олег Кузьмин. Под его руководством команда одержала в РПЛ две победы - над "Факелом" (1:0) и московским "Локомотивом" (1:0).
По итогам 14 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.