Хосе Энрике сообщил об успехах в борьбе с раком

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике в своем инстаграме сообщил, что он победил страшную болезнь.Напомним, в мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга. В июне опухоль была удалена."Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург, доктор Симал, позвонил мне после получения моих недавних результатов МРТ. Он подтвердил, что я чист! Он подтвердил, что всё чисто и выглядит отлично. Так что теперь полный вперёд! Ещё раз спасибо всем за поддержку на протяжении всей болезни", - написал Энрике.