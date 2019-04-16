Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Хосе Энрике сообщил об успехах в борьбе с раком

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике в своем инстаграме сообщил, что он победил страшную болезнь.

Напомним, в мае 2018 года испанскому экс-футболисту поставили диагноз рак мозга. В июне опухоль была удалена.

"Итак, ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург, доктор Симал, позвонил мне после получения моих недавних результатов МРТ. Он подтвердил, что я чист! Он подтвердил, что всё чисто и выглядит отлично. Так что теперь полный вперёд! Ещё раз спасибо всем за поддержку на протяжении всей болезни", - написал Энрике.
Теги: Энрике Ливерпуль АПЛ
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