Без VAR «шпоры» не смогли. Пеп отомстил за поражение в Лиге Чемпионов

Such a shame there's no VAR in the premier league. Blatant handball by Walker. ? @KlavanDijk #MCITOT pic.twitter.com/j2QIcYAsYH — Munir Ahmed (@munirqah) April 20, 2019

Лидирующий в Англии «Сити» сделал важный шаг навстречу чемпионству и заодно вернул должок «Тоттенхэму», который на неделе оставил голубую часть Манчестера без еврокубков. О неназначенном пенальти в ворота «Сити» (VAR, где же ты?!) и исправившимся после прошлой игры Силве.В среду «Сити» и «шпоры» устроили в Лиге Чемпионов триллер, закончившийся феерическим спасением «Тоттенхэма» системой VAR, а на выходных им предстояло играть между собой в том же Манчестере матч в рамках чемпионата Англии.После того, как «горожане» этим вылетом замкнулись на внутренней арене, важность игры в пару раз выросла, ведь у Пепа осталась единственная возможность выиграть большой трофей по итогам этого сезона. Чтобы гарантировать себе «золото», «Сити» надо просто не потерять очков в оставшихся четырёх турах. Но и «Тоттенхэму» остро нужно зарабатывать, ведь команда может остаться без еврокубков на следующий сезон.Манчестер наверняка хотел и просто отомстить, без дополнительных турнирных мотиваций.На неделе эти же команды за стартовые 21 минуту наколотили пять мячей. Могло показаться, что и на этот раз игра окажется бодрой. Фактически в первой атаке (самое первое наступление «Сити» в матче таким словом назвать не получится, в нём хозяева больше пробовали себя и противника) Силва остался на правом фланге с мячом, качнулся в центр и оформил предголевую передачу.Оборона «Тоттенхэма» действовала в лучших традициях защитников английских команд (мы будем ещё говорить об этом дальше)Фоден и Агуэро оказались ровно между защитниками. С ними вообще никто не играл. В итоге форвард сделал голевую на молодого партнёра.Для Фодена, кстати, это 17 матч в лиге и дебютный гол. Первым он получился не только для самого футболиста – до этого за «МС» игроки 2000 года рождения ещё не забивали.Похожая возможность была у Манчестера была ещё до перерыва, но тогда сумел выскочить только Агуэро – и его передача ушла за лицевую.Игру против «Тоттенхэма» на неделе с треском провалил Лапорт. Защитник подарил два мяча Сону. Но самый незаменимый защитник «Сити» всё равно появился в составе на вторую игру против «шпор» за неделю. Правда, партнёром его теперь выступал Стоунз (вместо Компани).Парни привозили как могли. Одновременно проваливались в опорной зоне при контратаке гостей, выдавали потенциально голевые на набегающих форвардов соперника – Сона и Моуру, - да и участвовали в борьбе с сомнительным качеством. «Сити» удалось не пропустить только благодаря Эдерсону. Вратарь хозяев трижды спасал после привозов партнёров.Возможности у Лондона были, но случались они лишь после того, как их провоцировал кто-то из центральных защитников «Сити». Своих, чистых моментов у «Тоттенхэма» практически не случалось. Гости хорошо сдерживали продвижение хозяев, кошмарили их в центре, но атаковали инертно и ограниченно.Понятное дело, что Почеттино приходилось играть без Кейна, но на неделе получалось куда острее и, как следствие, результативнее. Сник тот же Сон после мощного перфоманса трёхдневной давности и не использовал два-три эпизода, когда ему позволяли разогнаться с мячом.Как и несколько дней назад, «Тоттенхэм» начинал с крайне мощным упором на центр поля. У «Сити» получалось преодолевать его мучительно и с большим риском – при удачном отборе у Лондона были все возможности для того, чтобы соорудить массированный и быстрый ответ. И вновь на помощь Пепу пришли фланги.Вышедший на последние минут двадцать Сане сделал роскошный момент для Стерлинга, который перешёл в центр нападения, когда покинул поле Агуэро. Начинавший на этом фланге англичанин регулярно врывался и обострял - или хотя бы зарабатывал штрафные. Но самым продуктивным оказался Силва.Возможно, именно потому, что после действия Силвы в прошлом матче «Сити» получил офсайд, означавший вылет команды из Лиги Чемпионов. Силва сделал предголевой заброс в штрафную площадь, заработал вполне себе пенальти (который не был поставлен), схлопотав по ногам от Вертонгена, да и вообще – был самым активным и ярким в составе Манчестера.Несмотря на упрёки в адрес нападающих Лондона, нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» не было шансов спастись. По такой игре вообще было не очень много моментов – даже хозяева поля (хоть у них и было игровое преимущество на протяжении почти всей встречи) на этот раз старались не форсировать и очень часто предпочитали сохранение мяча попытке рискованного обострения. Ключевой момент второго тайма – эпизод с принявшим мяч в чужой штрафной Алли и Кайлом Уокером. Защитник «Сити» сыграл рукой в своей штрафной.Но VAR в Англии ещё нет – британская консервативность, похоже, скажется тем, что АПЛ введёт видеоповторы вовсе позже всех в Европе. Из-за этого, если учесть, сколько за последнее время судейских скандалов было именно в Англии, немного грустно.На «Тоттенхэме» сильнее сказалась усталость. Теперь попасть в зону Лиги Чемпионов Почеттино будет ещё тяжелее. Но, создавалось впечатление после игры, наставник «шпор» спокойно принял поражение и не был особо расстроен.А «Сити» предстоит поддерживать забег. Впереди вторая самая высокая ступенька из оставшихся - Пепа ждёт дерби Манчестера.