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# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
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20 Хаддерсфилд 34 14
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Без VAR «шпоры» не смогли. Пеп отомстил за поражение в Лиге Чемпионов

Лидирующий в Англии «Сити» сделал важный шаг навстречу чемпионству и заодно вернул должок «Тоттенхэму», который на неделе оставил голубую часть Манчестера без еврокубков. О неназначенном пенальти в ворота «Сити» (VAR, где же ты?!) и исправившимся после прошлой игры Силве.

Без VAR «шпоры» не смогли. Пеп отомстил за поражение в Лиге Чемпионов

В среду «Сити» и «шпоры» устроили в Лиге Чемпионов триллер, закончившийся феерическим спасением «Тоттенхэма» системой VAR, а на выходных им предстояло играть между собой в том же Манчестере матч в рамках чемпионата Англии.

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После того, как «горожане» этим вылетом замкнулись на внутренней арене, важность игры в пару раз выросла, ведь у Пепа осталась единственная возможность выиграть большой трофей по итогам этого сезона. Чтобы гарантировать себе «золото», «Сити» надо просто не потерять очков в оставшихся четырёх турах. Но и «Тоттенхэму» остро нужно зарабатывать, ведь команда может остаться без еврокубков на следующий сезон.

Манчестер наверняка хотел и просто отомстить, без дополнительных турнирных мотиваций.

Хотели повторить?

На неделе эти же команды за стартовые 21 минуту наколотили пять мячей. Могло показаться, что и на этот раз игра окажется бодрой. Фактически в первой атаке (самое первое наступление «Сити» в матче таким словом назвать не получится, в нём хозяева больше пробовали себя и противника) Силва остался на правом фланге с мячом, качнулся в центр и оформил предголевую передачу.

Оборона «Тоттенхэма» действовала в лучших традициях защитников английских команд (мы будем ещё говорить об этом дальше)


Фоден и Агуэро оказались ровно между защитниками. С ними вообще никто не играл. В итоге форвард сделал голевую на молодого партнёра.

Для Фодена, кстати, это 17 матч в лиге и дебютный гол. Первым он получился не только для самого футболиста – до этого за «МС» игроки 2000 года рождения ещё не забивали.

Похожая возможность была у Манчестера была ещё до перерыва, но тогда сумел выскочить только Агуэро – и его передача ушла за лицевую.

Не меняются только война и защитники «Сити»

Игру против «Тоттенхэма» на неделе с треском провалил Лапорт. Защитник подарил два мяча Сону. Но самый незаменимый защитник «Сити» всё равно появился в составе на вторую игру против «шпор» за неделю. Правда, партнёром его теперь выступал Стоунз (вместо Компани).

Парни привозили как могли. Одновременно проваливались в опорной зоне при контратаке гостей, выдавали потенциально голевые на набегающих форвардов соперника – Сона и Моуру, - да и участвовали в борьбе с сомнительным качеством. «Сити» удалось не пропустить только благодаря Эдерсону. Вратарь хозяев трижды спасал после привозов партнёров.

Как собирался забивать «Тоттенхэм»?

Возможности у Лондона были, но случались они лишь после того, как их провоцировал кто-то из центральных защитников «Сити». Своих, чистых моментов у «Тоттенхэма» практически не случалось. Гости хорошо сдерживали продвижение хозяев, кошмарили их в центре, но атаковали инертно и ограниченно.

Понятное дело, что Почеттино приходилось играть без Кейна, но на неделе получалось куда острее и, как следствие, результативнее. Сник тот же Сон после мощного перфоманса трёхдневной давности и не использовал два-три эпизода, когда ему позволяли разогнаться с мячом.

Стимулирующее чувство вины

Как и несколько дней назад, «Тоттенхэм» начинал с крайне мощным упором на центр поля. У «Сити» получалось преодолевать его мучительно и с большим риском – при удачном отборе у Лондона были все возможности для того, чтобы соорудить массированный и быстрый ответ. И вновь на помощь Пепу пришли фланги.

Вышедший на последние минут двадцать Сане сделал роскошный момент для Стерлинга, который перешёл в центр нападения, когда покинул поле Агуэро. Начинавший на этом фланге англичанин регулярно врывался и обострял - или хотя бы зарабатывал штрафные. Но самым продуктивным оказался Силва.


Возможно, именно потому, что после действия Силвы в прошлом матче «Сити» получил офсайд, означавший вылет команды из Лиги Чемпионов. Силва сделал предголевой заброс в штрафную площадь, заработал вполне себе пенальти (который не был поставлен), схлопотав по ногам от Вертонгена, да и вообще – был самым активным и ярким в составе Манчестера.

«Сити» побеждает только без VAR

Несмотря на упрёки в адрес нападающих Лондона, нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» не было шансов спастись. По такой игре вообще было не очень много моментов – даже хозяева поля (хоть у них и было игровое преимущество на протяжении почти всей встречи) на этот раз старались не форсировать и очень часто предпочитали сохранение мяча попытке рискованного обострения. Ключевой момент второго тайма – эпизод с принявшим мяч в чужой штрафной Алли и Кайлом Уокером. Защитник «Сити» сыграл рукой в своей штрафной.


Но VAR в Англии ещё нет – британская консервативность, похоже, скажется тем, что АПЛ введёт видеоповторы вовсе позже всех в Европе. Из-за этого, если учесть, сколько за последнее время судейских скандалов было именно в Англии, немного грустно.

***

На «Тоттенхэме» сильнее сказалась усталость. Теперь попасть в зону Лиги Чемпионов Почеттино будет ещё тяжелее. Но, создавалось впечатление после игры, наставник «шпор» спокойно принял поражение и не был особо расстроен.

А «Сити» предстоит поддерживать забег. Впереди вторая самая высокая ступенька из оставшихся - Пепа ждёт дерби Манчестера.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Global Look Press
Теги: Манчестер Сити Тоттенхэм Почеттино Гвардиола Сон Силва
Сегодня, 16:59
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#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:35)
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Болеет за:
«Локомотив»
Сити был дохлым в атаке, за весь матч создали всего 2-3 серьезных момента, а в основном стреляли в молоко из-за штрафной.
Шпоры сыграли прилично в обороне, но в атаке командно ничего серьезного не создали, в основном действовали индивидуально Сон и Моура.
Матч был напряженным, но обе команды выдохшимися.


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Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  plast  Спб (Сегодня, 17:15)
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у мс осталась одна сереьзная игра против мю и чемпионство в кармане.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 17:04)
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А сколько стоит та и эта победа?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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