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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити 36 92
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  36 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Юрген Клопп: вы все хотите, чтобы "Ливерпуль" потерпел неудачу

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нынешний сезон можно занести себе в актив.

"Ливерпуль" возглавляет чемпионскую гонку, имея в своем активе 94 очка после 37 туров. У "Манчестер Сити" в активе 92 набранных очка после 36 туров. Сегодня подопечные Клоппа сыграют с "Лестером".

"Многие фанаты других клубом будут счастливы, если мы ничего не выиграем. Я это знаю. Вы все хотите, чтобы "Ливерпуль" потерпел неудачу.

Что бы ни случилось, это будет очень, очень удачный сезон, и я уверен, что все наши болельщики видят его таким", - цитирует Клоппа The Mirror.
Теги: Юрген Клопп Ливерпуль
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