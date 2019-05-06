Юрген Клопп: вы все хотите, чтобы "Ливерпуль" потерпел неудачу

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нынешний сезон можно занести себе в актив."Ливерпуль" возглавляет чемпионскую гонку, имея в своем активе 94 очка после 37 туров. У "Манчестер Сити" в активе 92 набранных очка после 36 туров. Сегодня подопечные Клоппа сыграют с "Лестером"."Многие фанаты других клубом будут счастливы, если мы ничего не выиграем. Я это знаю. Вы все хотите, чтобы "Ливерпуль" потерпел неудачу.Что бы ни случилось, это будет очень, очень удачный сезон, и я уверен, что все наши болельщики видят его таким", - цитирует Клоппа The Mirror.