Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле

Нападающий "Лестера" Джейми Варди признан лучшим игроком в английской Премьер-лиги в апреле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.В четырех апрельских матчах форвард забил пять голов.