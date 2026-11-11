В "Локомотиве" прокомментировали информацию о желание Монтеса покинуть клуб

"Никаких официальных заявлений Сессар Монтес ни в прессе, ни руководству клуба не делал. Он игрок "Локомотива" и профессионально исполняет свои обязанности.
В данный момент Монтес находится в расположении сборной Мексики и готовится к матчам за национальную команду. Слова, приписываемые нашему защитнику — чей-то домысел", - сказали Источник: "СЭ" в клубе.
Напомним, сегодня, 11 ноября, в средствах массовой информации появилась новость, что Сесар Монтес обеспокоен своей безопасностью в России после того, как беспилотник попал в поезд с "Локомотивом", возвращавшимся с гостевой игры из Ростова-на-Дону. Сообщалось, что игрок сообщил руководству московского клуба о своем желании покинуть клуб.
Монтес присоединился к "железнодорожникам" осенью 2024 года и подписал контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года. В текущем сезоне мексиканский защитник провел за команду 5 матчей в чемпионате и 2 игры в Кубке страны, отличившись одним забитым мячом.
Ранее в прессе появилась информация о том, что "Локомотив" готов продать 29-летнего футболиста за 10 миллионов евро.