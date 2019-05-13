СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|...
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|...
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
Лента новостей:
22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
"Манчестер Юнайтед" намерен подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Как утверждает The Mirror, 27-летний сенегалец является главной трансферной целью "красных дьяволов".
Transfermarkt оценивает Кулибали в 70 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
"СЭ"
Как утверждает The Mirror, 27-летний сенегалец является главной трансферной целью "красных дьяволов".
Transfermarkt оценивает Кулибали в 70 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
"СЭ"
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