СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали.Как утверждает The Mirror, 27-летний сенегалец является главной трансферной целью "красных дьяволов".Transfermarkt оценивает Кулибали в 70 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.