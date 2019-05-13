Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Стивен Джеррард: не удивлюсь, если когда-то увижу в составе "Ливерпуля" русского

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мнением о российских футболистах.

"Было бы сложно и неуважительно назвать конкретного игрока. Люди обращают внимание на звезду, но я как тренер смотрю на разные позиции. Аршавин? Да, классный игрок. Отмечу высокий уровень, который демонстрируют отдельные русские игроки.

В России очень талантливые футболисты. Убедился в этом, когда приезжал в Москву с юношами "Ливерпуля". Не удивлюсь, если когда-то увижу в составе "Ливерпуля" русского. Они оснащены технически, сильны ментально", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".

Sport24.ru
Теги: Джеррард Ливерпуль АПЛ
Вчера, 23:43
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2
(1)
#2  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А я надеюсь когда-нибудь увидеть английских футболистов в клубах РПЛ. А быть кадровым придатком английского футбола это для таких как нижеотписавшаяся лохошлендра.


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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Яamon   (Вчера, 23:57)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
дежурные слова.
по факту же наши _потенциально_ ничем не уступают тем же балканцам, которых пруд пруди в топ-клубах. просто нужно наладить работу детских школ - нанять классных специалистов, дать хорошие зарплаты, наладить бонусную систему, выжигать каленым железом тренеришек, которые за бабки родителей ставят в состав их любимые чада.
этого всего, к сожалению, не будет, пока питерская банда у власти (сначала мутко, теперь еще один). так и будем смотреть на шуниных с заболотными.
один галицкий, боюсь, не справится
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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