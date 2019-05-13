Стивен Джеррард: не удивлюсь, если когда-то увижу в составе "Ливерпуля" русского

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мнением о российских футболистах."Было бы сложно и неуважительно назвать конкретного игрока. Люди обращают внимание на звезду, но я как тренер смотрю на разные позиции. Аршавин? Да, классный игрок. Отмечу высокий уровень, который демонстрируют отдельные русские игроки.В России очень талантливые футболисты. Убедился в этом, когда приезжал в Москву с юношами "Ливерпуля". Не удивлюсь, если когда-то увижу в составе "Ливерпуля" русского. Они оснащены технически, сильны ментально", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".