"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Д. Сильва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.

"Уотфорда": Гомес, Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу, Дини.
Теги: Манчестер Сити Уотфорд
Сегодня, 18:35
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