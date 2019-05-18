"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии
"Манчестер Сити" и "Уотфорд" объявили составы на финальный матч Кубка Англии.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Д. Сильва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.
"Уотфорда": Гомес, Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу, Дини.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Д. Сильва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.
"Уотфорда": Гомес, Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу, Дини.