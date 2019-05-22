Джон Терри может возглавить "Мидлсбро"
Руководство "Мидлсбро" продолжает поиски нового главного тренера.
Как сообщает talkSPORT, экс-защитник сборной Англии, а ныне тренер "Астон Виллы" Джон Терри может возглавить клуб чемпионшипа.
Ранее СМИ писали, что "Мидлсбро" рассматривает кандидатуру Габриэля Батистуты.
Как сообщает talkSPORT, экс-защитник сборной Англии, а ныне тренер "Астон Виллы" Джон Терри может возглавить клуб чемпионшипа.
Ранее СМИ писали, что "Мидлсбро" рассматривает кандидатуру Габриэля Батистуты.