Футболист сборной России оценил уровень национальной команды Узбекистана

- По мне, нас ждут хорошие соперники. Узбекистан вообще участник чемпионата мира.
Поэтому думаю, будет интересный матч, тем более играем на выезде — в Ташкенте, - цитирует Мелехина "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России проведет два товарищеских матча на предстоящих ноябрьских сборах. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Узбекистаном, а 17 числа примут Венесуэлу в Краснодаре.
Сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась в финальный этап мундиаля - национальная команда сыграла на групповом этапе чемпионата мира-2026.