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Футболист сборной России оценил уровень национальной команды Узбекистана

Защитник сборной России Виктор Мелехин оценил уровень сборной Узбекистана.
Фото: РФС
По словам Мелехина, сборную России ждут хорошие соперники, а с Узбекистаном будет интересный матч, ведь команда играла на ЧМ-2026.

- По мне, нас ждут хорошие соперники. Узбекистан вообще участник чемпионата мира.

Поэтому думаю, будет интересный матч, тем более играем на выезде — в Ташкенте, - цитирует Мелехина "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России проведет два товарищеских матча на предстоящих ноябрьских сборах. 12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Узбекистаном, а 17 числа примут Венесуэлу в Краснодаре.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась в финальный этап мундиаля - национальная команда сыграла на групповом этапе чемпионата мира-2026.

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