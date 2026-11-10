Экс-скаут ЦСКА: Кисляк будет уверенно чувствовать себя в любом топ-чемпионате

- Кисляк точно уже готов и созрел для следующего шага. В любом топ-чемпионате Европы он будет уверенно себя чувствовать.
Что касается Турции, то не знаю, насколько у него есть конкретика оттуда, но если он перейдет в условный "Галатасарай" к Батракову, то это будет просто топ. В Турции уже сходят с ума по Батракову, если еще они возьмут и Кисляка, то представьте, что это будет, - цитирует Андреева "СЭ".
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе национальной команды России и два гола. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2029 года.