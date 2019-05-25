"Лацио" проявляет интерес к форварду "Арсенала"

Нападающий английского "Арсенала" и национальной сборной Англии Дэнни Уэлбек покинет клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в футболисте уже заинтересовался римский "Лацио".

Помимо клуба итальянской Серии А, на 28-летнего англичанина претендует ливерпульский "Эвертон".

В составе "Арсенала" Уэлбек с 2014 года.

"Газета.ру"
Теги: Лацио Арсенал Уэлбек
Сегодня, 10:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама