"Лацио" проявляет интерес к форварду "Арсенала"

Нападающий английского "Арсенала" и национальной сборной Англии Дэнни Уэлбек покинет клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщает The Sun.По информации источника, в футболисте уже заинтересовался римский "Лацио".Помимо клуба итальянской Серии А, на 28-летнего англичанина претендует ливерпульский "Эвертон".В составе "Арсенала" Уэлбек с 2014 года.