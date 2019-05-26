Джеймс Милнер: Месси назвал меня ослом

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, что у него произошла небольшая словесная перепалка в перерыве первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны"."Он сказал мне много чего на испанском, когда мы спускались по туннелю в перерыве. Месси назвал меня ослом. Я спросил, все ли с ним в порядке. Не думаю, что он понял, что я понимаю по-испански. Он сказал мне, что тот фол, который я сделал, связан с тем, что он меня своим дриблингом обыгрывал. Я оставил его наедине с собой и пошел в раздевалку.Я только восхищаюсь им. Он заслужил право говорить то, что хочет. Если ты попытаешься остановить его, то не бойся выглядеть глупо. Я сделал это. Он меня раскатал своей обводкой, и это было просмотрено миллион раз. Я не был первым и не буду последним, с кем он так поступил. Он невероятный игрок", - цитирует Милнера Daily Mail.