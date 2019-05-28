Маурицио Сарри покинул тренировку "Челси" из-за конфликта Давида Луиза и Игуаина (видео)
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды перед финалом Лиги Европы с "Арсеналом", информирует Football Italia.
Его разозлила ссора защитника Давида Луиза и нападающего Гонсало Игуаина.
Игроки на тренировке в Баку, где пройдет финал, начали о чем-то спорить. Сарри в негодовании выкинул и пнул свой бейсболку.
Как отмечается, это уже не первый конфликт с Игуаином за последние несколько дней.
[media=https://twitter.com/btsportfootball/status/1133452639893639168/video/1]
"СЭ"
Его разозлила ссора защитника Давида Луиза и нападающего Гонсало Игуаина.
Игроки на тренировке в Баку, где пройдет финал, начали о чем-то спорить. Сарри в негодовании выкинул и пнул свой бейсболку.
Как отмечается, это уже не первый конфликт с Игуаином за последние несколько дней.
[media=https://twitter.com/btsportfootball/status/1133452639893639168/video/1]
"СЭ"