Маурицио Сарри: мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) ответил на вопрос относительно своего будущего.

"Нужно разговаривать с руководством. Я доволен в "Челси", я счастлив, но в конце каждого сезона необходимо всё обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси", - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
Теги: Сарри Челси
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