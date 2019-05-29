Маурицио Сарри: мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) ответил на вопрос относительно своего будущего."Нужно разговаривать с руководством. Я доволен в "Челси", я счастлив, но в конце каждого сезона необходимо всё обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в "Челси", - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.