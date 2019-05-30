Александр Зинченко: плакал, когда Компани сообщил об уходе из "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал решение защитника Венсана Компани покинуть клуб и перейти на тренирскую работу в "Андерлехт".
"Компани — это просто икона футбола. Таких игроков, думаю, в ближайшее время вообще не будет. Имею в виду личности с таким идеальным сочетанием игрока и человека. Хорошим футболистом ты можешь и не стать, а человеком быть обязан. Я вообще счастливчик, что мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать все его советы и подсказки. Очень горжусь, что в своей последней игре за "Ман Сити" — в финале Кубка Англии — Компани минут 5-7 разминался рядом со мной и советовал, как мне работать дальше для лучшего прогресса. Он действительно знает, как быть великим.
Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех — и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, я не сдержался и плакал вместе с ним.
Его карьера и работа с ним — это что-то нереальное. У человека, если не ошибаюсь, трое или даже четверо детей. У него большая семья, многогранная жизнь со своими заботами. Но когда закончилась тренировка и он видит, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, он взял меня за руку и 40 минут работал только со мной. Попросил администратора, чтобы тот делал нам подачи, и мы оттачивали важные элементы на практике. Для меня это сверхъестественно, это примерище, который я буду подавать другим. Так я увидел, какой должна быть работа футболиста на самом деле. Увидел, каким должен быть лидер команды. Компани — самый умный футболист, которого я знаю. Он знает и свободно говорит на пяти языках, а на выездах, когда есть время в пути, постоянно с ноутбуком или какими-то бумагами. То есть Венсан не просто слушает музыку или что-то читает, а учится и работает на будущее", - цитирует Зинченко "Обозреватель".
"Компани — это просто икона футбола. Таких игроков, думаю, в ближайшее время вообще не будет. Имею в виду личности с таким идеальным сочетанием игрока и человека. Хорошим футболистом ты можешь и не стать, а человеком быть обязан. Я вообще счастливчик, что мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать все его советы и подсказки. Очень горжусь, что в своей последней игре за "Ман Сити" — в финале Кубка Англии — Компани минут 5-7 разминался рядом со мной и советовал, как мне работать дальше для лучшего прогресса. Он действительно знает, как быть великим.
Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех — и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о своем уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, я не сдержался и плакал вместе с ним.
Его карьера и работа с ним — это что-то нереальное. У человека, если не ошибаюсь, трое или даже четверо детей. У него большая семья, многогранная жизнь со своими заботами. Но когда закончилась тренировка и он видит, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, он взял меня за руку и 40 минут работал только со мной. Попросил администратора, чтобы тот делал нам подачи, и мы оттачивали важные элементы на практике. Для меня это сверхъестественно, это примерище, который я буду подавать другим. Так я увидел, какой должна быть работа футболиста на самом деле. Увидел, каким должен быть лидер команды. Компани — самый умный футболист, которого я знаю. Он знает и свободно говорит на пяти языках, а на выездах, когда есть время в пути, постоянно с ноутбуком или какими-то бумагами. То есть Венсан не просто слушает музыку или что-то читает, а учится и работает на будущее", - цитирует Зинченко "Обозреватель".