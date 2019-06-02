Бернарду Силва: если Фелиш выберет правильный клуб, его ждет большое будущее

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился мненем об игре полузащитника "Бенфики" Фелиша, которым интересуются многие топ-клубы Европы."Ему всего 19 лет. Он очень молод и у него большой потенциал. Его ждет блестящая карьера, если он сделает правильный выбор. Он может играть в лучших командах мира, не всем достается такая возможность", - цитирует Силву RTP.В минувшем Фелиш принял участие в 43 матчах "Бенфики", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.