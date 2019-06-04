"Ливерпуль" объявил об уходе Старриджа и Морено

Нападающий Дэниел Старридж и защитник Альберто Морено покидают "Ливерпуль" в связи с истечением контрактов. Информация об этом опубликована на официальном сайте английского клуба.

Старридж перешел в "Ливерпуль" в январе 2013 года из "Челси". С тех пор он сыграл за красных 160 матчей и забил 67 голов.

Морено сменил "Севилью" на "Ливерпуль" в августе 2014 года. В составе английской команды он провел 141 матч и забил 3 гола.



Sport24.ru
Теги: Ливерпуль Старридж Морено АПЛ
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