"Ливерпуль" объявил об уходе Старриджа и Морено

Нападающий Дэниел Старридж и защитник Альберто Морено покидают "Ливерпуль" в связи с истечением контрактов. Информация об этом опубликована на официальном сайте английского клуба.Старридж перешел в "Ливерпуль" в январе 2013 года из "Челси". С тех пор он сыграл за красных 160 матчей и забил 67 голов.Морено сменил "Севилью" на "Ливерпуль" в августе 2014 года. В составе английской команды он провел 141 матч и забил 3 гола.