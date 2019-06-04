Юрген Клопп хочет взять паузу в своей тренерской карьере

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует сделать перерыв в карьере наставника на год после окончания его контракта с клубом.Как сообщает ESPN, соглашение немецкого специалиста с "красными" рассчитано до лета 2022 года.Владельцы английского клуба намерены продлить контракт с 51-летний наставником, однако не хотят на него давить.Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года.