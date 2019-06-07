"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 95 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.Английский клуб готов выложить за сенегальца 95 миллионов евро. "Наполи" настаивает на 100 миллионах.В минувшем сезоне Кулибали провел 48 матчей за "Наполи", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.