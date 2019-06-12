"Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Вудворда

Английский "Манчестер Юнайтед" определился со стратегией команда на ближайшее время.Как утверждает Daily Mail, руководство "манкунианцев" решило оставить ответственным по трансферным вопросам вице-президента клуба Эда Вудворда.Такое решение было принято, несмотря на количество критики в сторону специалиста.Однако "МЮ" также объявили об отказе от идеи приглашения в состав руководства клуба спортивного директора.Вероятно, английский клуб создаст специальный комитет по этим вопросам, чья деятельность будет направлена на помощь Вудворду в составлении сделок.