"Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Вудворда

Английский "Манчестер Юнайтед" определился со стратегией команда на ближайшее время.

Как утверждает Daily Mail, руководство "манкунианцев" решило оставить ответственным по трансферным вопросам вице-президента клуба Эда Вудворда.

Такое решение было принято, несмотря на количество критики в сторону специалиста.

Однако "МЮ" также объявили об отказе от идеи приглашения в состав руководства клуба спортивного директора.

Вероятно, английский клуб создаст специальный комитет по этим вопросам, чья деятельность будет направлена на помощь Вудворду в составлении сделок.

"Газета.ру"
Теги: Вудворд Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 18:34
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