Хабиб Нурмагомедов: я большой фанат "Реала", но АПЛ - лучшая лига мира

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об интересе к футболу.

"Я не просто болельщик, я хорошо знаю историю футбола. АПЛ — лучшая лига мира для меня. Я слежу за всем.

"Ливерпуль"? Мне нравится эта команда. В 2005-м смотрел финал Лиги чемпионов с "Миланом". У нас в Дагестане на пляже был стоял большой экран. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма "Ливерпуль" проигрывал 3:0, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Барош, Шмицер, Риисе, Хююпия, Джеррард… Это была сумасшедшая команда.

Сейчас у "Ливерпуля" очень хорошая команда. Смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля». Но я сам большой фанат "Реала". Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже", — рассказал Хабиб в интервью BT Sport.

Sport24.ru
Теги: Нурмагомедов Реал Ла Лига АПЛ
Сегодня, 03:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама