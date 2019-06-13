Хабиб Нурмагомедов: я большой фанат "Реала", но АПЛ - лучшая лига мира

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об интересе к футболу."Я не просто болельщик, я хорошо знаю историю футбола. АПЛ — лучшая лига мира для меня. Я слежу за всем."Ливерпуль"? Мне нравится эта команда. В 2005-м смотрел финал Лиги чемпионов с "Миланом". У нас в Дагестане на пляже был стоял большой экран. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма "Ливерпуль" проигрывал 3:0, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Барош, Шмицер, Риисе, Хююпия, Джеррард… Это была сумасшедшая команда.Сейчас у "Ливерпуля" очень хорошая команда. Смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля». Но я сам большой фанат "Реала". Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже", — рассказал Хабиб в интервью BT Sport.