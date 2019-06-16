Маркус Рэшфорд хочет зарабатывать 350 000 фунтов стерлингов в неделю в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как утверждает The Sun, 21-летний англичанин хочет зарабатывать 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

"Красные дьяволы" намерены удовлетворить требования Рэшфорда, чтобы игрок не ушел в другой клуб. Основными претендентами на него являются "Реал" и "Барселона". Текущее соглашение англичанина с "МЮ" истекает 30 июня 2020 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 19:40
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