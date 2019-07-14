SunSport передает, что "МЮ" заплатит "Лестеру" 60 миллионов фунтов за 26-летнего Магуайра, с 20 миллионами фунтов, в виде бонусов.
Этот трансфер станет самым дорогим трансфером защитника в мире, обогнав покупку "Ливерпулем" 28-летнего Вирджила ван Дейка в 2018 году за 75 миллионов фунтов стерлингов.
"Лисы" уже нашли замену своему лидеру в лице 27-летнего защитника "Брайтона" Льюиса Данка, который собирается присоединиться к "Лестеру" за 45 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что "дьяволы" в борьбе за центрального защитника обошли своих жестоких соперников Манчестер Сити.
"Манчестер Юнайтед" согласился на мировой рекорд в 80 миллионов фунтов стерлингов за защитника Гарри Магуайра
"Манчестер Юнайтед" договорились о заключении трансферного соглашения на сумму 80 миллионов фунтов за защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Фото: globallookpress.com