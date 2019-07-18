Клопп: Милнер немного сквернословит в раздевалке

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал о своём отношении к игроку Джеймсу Милнеру:- Иметь такого парня в команде очень важно. Он сильно прибавил, играл на нескольких позициях, провел весь сезон на левом фланге, хоть ему это не очень нравилось, но это помогло ему.Только в спорте ты говоришь о 33-летнем как о пожилом человеке. Надеюсь, у него еще много всего впереди. Для такого парня, как он, у нас всегда найдется место, пока я в "Ливерпуле".Не всегда легко его тренировать, так как у него есть собственные взгляды, он хочет понимать, что ты делаешь и почему.Не знаю, что люди в Ливерпуле думали о нем, когда он пришел бесплатно, но это была блестящая идея, Без таких игроков, как Милнер, успех в футболе невозможен.У него отличное отношение к футболу. Джеймс очень спортивный парень, все, чем он занимается, он делает превосходно. Без него нам было бы сложно. Он немного сквернословит в раздевалке, я не могу повторить это сейчас публично. Это как последний маленький пинок [перед выходом на поле], это мило, - сказал главный тренер "красных".