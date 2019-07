Число случаев проявления расизма в английском футболе увеличилось на 43%

Количество случаев проявления расизма в профессиональном футболе в Англии в сезоне-2018/19 увеличилось на 43% в сравнении с предыдущим сезоном, сообщается на сайте организации по борьбе с расизмом Kick It Out.В отчете организации говорится, что количество случаев дискриминации в мировом футболе значительно выросло в сезоне-2018/19, так, количество отчетов о таких инцидентах выросло с 319 в сезоне-2017/18 до 422 в прошлом сезоне. 65% от всех случаев дискриминации составляют случаи проявления расизма.В материале отмечается, что, хотя рост случаев проявления дискриминации может отражать просто более ответственное отношение к отражению этих случаев в рапортах по матчам, рост этих данных тем не менее показывает, что дискриминация остается проблемой, в связи с которой необходимо постоянное обучение общественности и применение соответствующих санкций.По данным исследования, наибольший рост за прошлый сезон произошел в проявлении дискриминации на почве вероисповедания – число отчетов с указанием таких нарушений увеличилось на 75%, а на почве сексуальной ориентации - на 12%. Дискриминация по гендерному признаку осталась на прежнем уровне (8%), в то время как связанная с недееспособностью человека упала с 15% до 9%.Как отмечается в отчете, количество случаев проявления разного рода дискриминации увеличивается на протяжении последних семи лет.Отчет Kick It Out основан на данных, предоставленных всеми футбольными лигами Англии, включая премьер-лигу, английскую футбольную лигу (EFL), женские и любительские лиги.