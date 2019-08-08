Гари Невилл - об уходе Лукаку: он весит более 100 кг. И это игрок "МЮ"!

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл резко высказался в адрес нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку. Бельгиец отказался тренироваться с командой и накануне отправился в Милан, для завершения перехода в "Интер"."Он признался, что у него был лишний вес. Лукаку весит более 100 кг. И это игрок "Манчестер Юнайтед"!Он будет забивать голы и преуспеет в "Интере", но непрофессионализм заразителен", — написал Невилл в твиттере.Ожидается, что сумма сделки составит 80 млн евро, а в "Интере" Лукаку будет получать около 9 млн евро в год.