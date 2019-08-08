» » Гари Невилл - об уходе Лукаку: он весит более 100 кг. И это игрок "МЮ"!

Гари Невилл - об уходе Лукаку: он весит более 100 кг. И это игрок "МЮ"!

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл резко высказался в адрес нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку. Бельгиец отказался тренироваться с командой и накануне отправился в Милан, для завершения перехода в "Интер".

"Он признался, что у него был лишний вес. Лукаку весит более 100 кг. И это игрок "Манчестер Юнайтед"!

Он будет забивать голы и преуспеет в "Интере", но непрофессионализм заразителен", — написал Невилл в твиттере.

Ожидается, что сумма сделки составит 80 млн евро, а в "Интере" Лукаку будет получать около 9 млн евро в год.

Sport24.ru

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Теги: Невилл Лукаку Манчестер Юнайтед АПЛ
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