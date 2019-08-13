Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси".Впервые в истории турнира главным арбитром была назначена женщина."Мы постараемся не усложнять игру. Я же буду стараться демонстрировать ей свое лучшее выражение лица, насколько это вообще возможно, иначе моя мама будет сердиться", — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.Специалист считает, что пришло время для назначения женщины-судьи на матч за еврокубок.