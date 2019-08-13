Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси".
Впервые в истории турнира главным арбитром была назначена женщина.
"Мы постараемся не усложнять игру. Я же буду стараться демонстрировать ей свое лучшее выражение лица, насколько это вообще возможно, иначе моя мама будет сердиться", — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
Специалист считает, что пришло время для назначения женщины-судьи на матч за еврокубок.
"Газета.ру"
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы
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