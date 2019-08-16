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Энди Кинг продолжит карьеру в шотландском "Рейджерс"

Игрок "Лестер Сити" Энди Кинг продолжит карьеру в шотландском "Рейджерс".

Информацию подтвердила соответствующая публикация, выложенная на официальной странице клуба из Глазго в социальной сети Twitter. Футболист будет выступать в новой команде в течение одного сезона на правах аренды.

Стоит отметить, что это не первое серьезно усиление светло-синих в текущее трансферное окно — незадолго до этого в стан "плюшевых мишек" перешел шведский защитник Филип Хеландер из итальянской "Болонии" за €3,9 млн.

"Газета.ру"


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Теги: Кинг Лестер Рейнджерс
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