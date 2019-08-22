Антони Марсьяль: необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают ненависть

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль прокомментировал расистские оскорбления, которым подвергся полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после выездного матча 2-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:1)."Это невозможно искоренить в обществе. Находясь на поле, мы ничего не можем с этим поделать. Будучи футболистами, мы находимся среди белых людей, чёрных людей, людей всех цветов.Есть такое французское выражение: "Мы все одинаковые". Необходимо ввести запрет для людей, которые разжигают эту ненависть. Люди ходят на футбольные стадионы, чтобы хорошо провести время и насладиться игрой, и там нет места для ненависти. Я за любовь, а не ненависть", - цитирует Марсьяля Sky Sports.