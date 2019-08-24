Юрген Клопп: парни сделали то, что нам было нужно, забили чудесные голы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу выступления команды в матче 3-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:1).

Фото: Reuters