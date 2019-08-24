Юрген Клопп: парни сделали то, что нам было нужно, забили чудесные голы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу выступления команды в матче 3-го тура АПЛ с "Арсеналом" (3:1).
Фото: Reuters
"У нас было достаточно сил для давления на них. Наша защита играла очень высоко. Парни сделали то, что нам было нужно, забили чудесные голы. Ситуация с пенальти была, на мой взгляд, очевидной. Третий гол Салаха – просто фантастика, но и уровень игры наших ребят феноменален. В интенсивности нашего футбола кроется наша сущность, и сегодня мы ее продемонстрировали. Хотелось сохранить ворота сухими, но бывает всякое. Все-таки «Арсенал» – хорошая команда. Было не так много моментов, но мы контролировали игру и полностью заслужили победу. Наше выступление было полно мощи, энергии и страсти – всего того, что необходимо в матчах против таких команд, как «Арсенал». Они нас слегка удивили своей схемой. Мы не предполагали, что они выставят "ромб", но внесли корректировки и справились с этим. В последние 10 минут соотношение владения мячом было около 53-47%, но на протяжении предыдущих 80 минут все было совершенно иначе. Все 80 минут мы полностью контролировали ход встречи. Мы не Диснейленд, мы не обязаны удивлять людей ежесекундно", – цитирует Клоппа Sports.ru со ссылкой на эфир Sky Sports.
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