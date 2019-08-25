Интерес к игроку проявляют ряд европейским именитых клубов, в числе которых находится "Реал Мадрид".
На данный момент, Салах принял решение остаться в стане мерсисайдцев на еще один сезон.
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года за 42 миллиона евро. В сезоне 2018-2019 нападающий принял участие в 51 матче во всех турнирах, стал автором 26 забитых мячей и сделал 13 ассистов. В текущем сезоне Салах сыграл в 3 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Сейчас "Ливерпуль" идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков в 3 матчах.
"Ливерпуль" готов расстаться со своим лучшим бомбардиром следующим летом
Как сообщает издательство Calciomercato, "Ливерпуль" может отпустить нападающего Мохаммеда Салаха в следующем году.
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