Юрген Клопп: матч с "Бернли" - вызов для нашей концентрации

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в эфире телеканала Sky Sports прокомментировал крупную победу над "Бернли" (3:0).



"Ливерпуль" сегодня провел отличный матч. Было много ситуаций 50 на 50 из-за длинных передач, но мы хорошо играли в обороне. В некоторых моментах мы показывали действительно хороший футбол. Нам немного повезло с первым голом. Соперник хорошо действует в атаке, у нас были шансы забить на контратаках. Этот матч - вызов для нашей концентрации", - сказал Клопп.