Юрген Клопп - о поведении Мане: он проявил эмоции, я не против этого

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поведение нападающего команды Садио Мане в матче 4-го тура АПЛ против "Бернли".Сенегалец был недоволен действиями своего партнера по команде Мохамеда Салаха, который в одном из эпизодов игры не отдал пас свободному Мане, а предпочел все сделать сам и не смог в итоге даже нанести удар по воротам."Мане — эмоциональный парень, что-то пошло не так, как он хотел. Было очевидно, что он расстроен. Садио не может утаить свои эмоции, я не против этого. Такое иногда случается в футболе, Мане не сказал ничего такого. Мы по-прежнему все друзья. Мы обсудили этот эпизод в раздевалке, все в порядке", - цитирует Клоппа The Guardian.