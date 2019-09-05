Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин обвинил Фергюсона в кумовстве и лицемерии

Бывший полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что не собирается налаживать отношения со своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном."В тот день, когда я выходил из офиса, то не думал, что это конец моей карьеры в "Манчестер Юнайтед". Но если вы думаете, что я был готов сидеть и терпеть, то мне по барабану, кто там — Алекс Фергюсон или Папа Римский…Фергюсон потом сказал, что он всегда делал то, что было лучше для "Манчестер Юнайтед". Бред. Его сын Даррен играл за клуб и выиграл медаль чемпиона АПЛ. Ему очень повезло.Брат Фергюсона долгое время был главным скаутом "Манчестер Юнайтед". Я удивлен, что его жена не работала в клубе.Даррен потом тренировал "Престон Норт Энд", и его уволили. У него в команде играли несколько молодых игроков, взятых в аренду у "Манчестер Юнайтед". Угадайте, что произошло на следующий день после его увольнения? Их отозвали из "Престона". Это лучше для "Манчестер Юнайтед"? Я вас умоляю.Думаю, когда он извинится, я, вероятно, поздороваюсь с ним, но мне неинтересно разговаривать с этим человеком", — сказал Кин в интервью Off The Ball.