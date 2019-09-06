» » Майкл Оуэн рассказал, как проиграл 30 тысяч на ставках во время ЧМ-2002, чтобы избежать скуки по дому

Майкл Оуэн рассказал, как проиграл 30 тысяч на ставках во время ЧМ-2002, чтобы избежать скуки по дому

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, что проиграл на ставках 30 тысяч фунтов стерлингов во время выступления на чемпионате мира-2002 в Южной Корее и Японии.

"Несмотря на то, что 30 тысяч — это, несомненно, большие деньги и цифра, которую я вообще не воспринимаю как должное, в контексте того, сколько мне платили в то время, это действительно было не так уж важно.

Всегда непросто сказать об этом, потому что мужчине на улице, моим маме и папе, брату и сестре не обязательно читать такие вещи. Если бы такое прочитал я, то подумал бы: «Ничего себе! Моя мама отрабатывает свой хлеб утром, днем и ночью, и она не зарабатывала и половину этого, когда я рос». Так что это выглядит не очень хорошо. Но я ни в коем случае не думаю, что то, что все мы делали в этой команде, было действительно неправильно.

Я знаю, что мой отец потерял 25 процентов своей месячной зарплаты, сделав конную ставку, поэтому я оправдываю свой поступок для себя. Было бы проблемой, если бы я делал это каждую неделю. Но, когда ты уезжаешь на месяц и карабкаешься по стенам… Это лучше, чем ссориться с кем-то", - цитирует Оуэна The Telegraph из его автобиографической книги "Перезагрузка".

Sport24.ru


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Теги: Оуэн Сборная Англии АПЛ
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