Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что судьба нападающего "Барселоны" Лионеля Месси могла сложиться по-другому.
В 2003 году "канониры" приглашали юного аргентинского игрока к себе, равно как и португальца Криштиану Роналду, который в результате выбрал "Манчестер Юнайтед". В тот период лондонский клуб переманил из академии "Барселоны" Сеска Фабрегаса.
"Мы вели переговоры по Месси, когда купили Фабрегаса, потому что Лионель играл с ним.
Пике и Фабрегас приехали в Англию, Месси остался в Испании. Мы им интересовались, но в тот момент он был неприкосновенным.
Были ли мы близки к подписанию Роналду? Да. Приходится жить с сожалениями", - цитирует Венгера beIN SPORTS.
Sport24.ru
Арсен Венгер: "Арсенал" вел переговоры по Месси и Роналду. Лионель был неприкосновенным
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