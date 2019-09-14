Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал навыки своего персонажа в футбольном симуляторе FIFA 2020.
В своем твиттере клуб из Калифорнии опубликовал видео гола шведа в компьютерной игре, который был забит футболистом абсолютно таким же ударом через себя, как в одном из матчей регулярного чемпионата МЛС.
"Когда Златан в реальной жизни становится Златаном в FIFA", — подписала видео лига.
"Златан может быть только один", — ответил на это Ибрагимович.
Sport24.ru
Златан Ибрагимович - о своих навыках в FIFA 2020: может быть только один Златан
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