Златан Ибрагимович - о своих навыках в FIFA 2020: может быть только один Златан

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал навыки своего персонажа в футбольном симуляторе FIFA 2020.В своем твиттере клуб из Калифорнии опубликовал видео гола шведа в компьютерной игре, который был забит футболистом абсолютно таким же ударом через себя, как в одном из матчей регулярного чемпионата МЛС."Когда Златан в реальной жизни становится Златаном в FIFA", — подписала видео лига."Златан может быть только один", — ответил на это Ибрагимович.